Dagens Pepedex livepris er 0.067395 USD. Spor prisoppdateringer for PPDEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PPDEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pepedex Pris (PPDEX)

1 PPDEX til USD livepris:

$0.067465
$0.067465
-0.10%1D
USD
Pepedex (PPDEX) Live prisdiagram
Pepedex (PPDEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.067283
24 timer lav
$ 0.067642
24 timer høy

$ 0.067283
$ 0.067642
$ 32.47
$ 0.03146996
-0.15%

-0.21%

-7.11%

-7.11%

Pepedex (PPDEX) sanntidsprisen er $0.067395. I løpet av de siste 24 timene har PPDEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.067283 og et toppnivå på $ 0.067642, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PPDEX er $ 32.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.03146996.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PPDEX endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -7.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepedex (PPDEX) Markedsinformasjon

$ 36.95K
--
$ 41.60K
547.68K
616,621.9544125631
Nåværende markedsverdi på Pepedex er $ 36.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PPDEX er 547.68K, med en total tilgang på 616621.9544125631. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.60K.

Pepedex (PPDEX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pepedex til USD ble $ -0.00014234785923491.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pepedex til USD ble $ -0.0004361063.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pepedex til USD ble $ +0.0010049268.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pepedex til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00014234785923491-0.21%
30 dager$ -0.0004361063-0.64%
60 dager$ +0.0010049268+1.49%
90 dager$ 0--

Hva er Pepedex (PPDEX)

PPDEX is the center of Pepemon Economy, being the token PPBLZ holders can farm to mint NFTs

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pepedex (PPDEX) Ressurs

Offisiell nettside

Pepedex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pepedex (PPDEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pepedex (PPDEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pepedex.

Sjekk Pepedexprisprognosen nå!

PPDEX til lokale valutaer

Pepedex (PPDEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pepedex (PPDEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PPDEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pepedex (PPDEX)

Hvor mye er Pepedex (PPDEX) verdt i dag?
Live PPDEX prisen i USD er 0.067395 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PPDEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PPDEX til USD er $ 0.067395. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pepedex?
Markedsverdien for PPDEX er $ 36.95K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PPDEX?
Den sirkulerende forsyningen av PPDEX er 547.68K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPPDEX ?
PPDEX oppnådde en ATH-pris på 32.47 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PPDEX?
PPDEX så en ATL-pris på 0.03146996 USD.
Hva er handelsvolumet til PPDEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PPDEX er -- USD.
Vil PPDEX gå høyere i år?
PPDEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PPDEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
