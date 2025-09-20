Pepedex (PPDEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.067283 $ 0.067283 $ 0.067283 24 timer lav $ 0.067642 $ 0.067642 $ 0.067642 24 timer høy 24 timer lav $ 0.067283$ 0.067283 $ 0.067283 24 timer høy $ 0.067642$ 0.067642 $ 0.067642 All Time High $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Laveste pris $ 0.03146996$ 0.03146996 $ 0.03146996 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -7.11% Prisendring (7D) -7.11%

Pepedex (PPDEX) sanntidsprisen er $0.067395. I løpet av de siste 24 timene har PPDEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.067283 og et toppnivå på $ 0.067642, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PPDEX er $ 32.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.03146996.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PPDEX endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -7.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepedex (PPDEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.95K$ 36.95K $ 36.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.60K$ 41.60K $ 41.60K Opplagsforsyning 547.68K 547.68K 547.68K Total forsyning 616,621.9544125631 616,621.9544125631 616,621.9544125631

Nåværende markedsverdi på Pepedex er $ 36.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PPDEX er 547.68K, med en total tilgang på 616621.9544125631. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.60K.