pepeAI (PEPEAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i pepeAI (PEPEAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

pepeAI (PEPEAI) Informasjon First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities Offisiell nettside: https://pepeai.org Kjøp PEPEAI nå!

pepeAI (PEPEAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for pepeAI (PEPEAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 134.67K $ 134.67K $ 134.67K Total forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Sirkulerende forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 134.67K $ 134.67K $ 134.67K All-time high: $ 0.00351458 $ 0.00351458 $ 0.00351458 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013469 $ 0.00013469 $ 0.00013469 Lær mer om pepeAI (PEPEAI) pris

pepeAI (PEPEAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak pepeAI (PEPEAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPEAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPEAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPEAIs tokenomics, kan du utforske PEPEAI tokenets livepris!

PEPEAI prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPEAI kan være på vei? Vår PEPEAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPEAI tokenets prisforutsigelse nå!

