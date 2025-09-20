pepe wif cig (PWC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0016336$ 0.0016336 $ 0.0016336 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.08% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) -23.02% Prisendring (7D) -23.02%

pepe wif cig (PWC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PWC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PWC er $ 0.0016336, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PWC endret seg med -1.08% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og -23.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

pepe wif cig (PWC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.14K$ 26.14K $ 26.14K Opplagsforsyning 999.61M 999.61M 999.61M Total forsyning 999,612,706.227429 999,612,706.227429 999,612,706.227429

Nåværende markedsverdi på pepe wif cig er $ 26.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PWC er 999.61M, med en total tilgang på 999612706.227429. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.14K.