Pepe Undead (PEPEZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe Undead (PEPEZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe Undead (PEPEZ) Informasjon One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection. Offisiell nettside: https://pepeundead.com Kjøp PEPEZ nå!

Pepe Undead (PEPEZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe Undead (PEPEZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Total forsyning: $ 589.28M $ 589.28M $ 589.28M Sirkulerende forsyning: $ 589.28M $ 589.28M $ 589.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pepe Undead (PEPEZ) pris

Pepe Undead (PEPEZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe Undead (PEPEZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPEZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPEZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPEZs tokenomics, kan du utforske PEPEZ tokenets livepris!

PEPEZ prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPEZ kan være på vei? Vår PEPEZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPEZ tokenets prisforutsigelse nå!

