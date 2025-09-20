Pepe Undead (PEPEZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00078591$ 0.00078591 $ 0.00078591 Laveste pris $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +7.44% Prisendring (7D) +7.44%

Pepe Undead (PEPEZ) sanntidsprisen er $0.00001838. I løpet av de siste 24 timene har PEPEZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPEZ er $ 0.00078591, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000766.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPEZ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +7.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe Undead (PEPEZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Opplagsforsyning 589.28M 589.28M 589.28M Total forsyning 589,279,933.0 589,279,933.0 589,279,933.0

Nåværende markedsverdi på Pepe Undead er $ 10.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPEZ er 589.28M, med en total tilgang på 589279933.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.83K.