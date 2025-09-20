Pepe Trump (PTRUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00104211 $ 0.00104211 $ 0.00104211 24 timer lav $ 0.00109287 $ 0.00109287 $ 0.00109287 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00104211$ 0.00104211 $ 0.00104211 24 timer høy $ 0.00109287$ 0.00109287 $ 0.00109287 All Time High $ 0.01756735$ 0.01756735 $ 0.01756735 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.57% Prisendring (1D) -2.58% Prisendring (7D) -2.36% Prisendring (7D) -2.36%

Pepe Trump (PTRUMP) sanntidsprisen er $0.00105652. I løpet av de siste 24 timene har PTRUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00104211 og et toppnivå på $ 0.00109287, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTRUMP er $ 0.01756735, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTRUMP endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -2.58% over 24 timer og -2.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe Trump (PTRUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Opplagsforsyning 992.98M 992.98M 992.98M Total forsyning 992,983,001.67 992,983,001.67 992,983,001.67

Nåværende markedsverdi på Pepe Trump er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTRUMP er 992.98M, med en total tilgang på 992983001.67. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.05M.