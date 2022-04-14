Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe the King Prawn (PRAWN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe the King Prawn (PRAWN) Informasjon PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Offisiell nettside: https://x.com/PepeKing_Prawn Kjøp PRAWN nå!

Pepe the King Prawn (PRAWN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe the King Prawn (PRAWN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.91K $ 108.91K $ 108.91K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.91K $ 108.91K $ 108.91K All-time high: $ 0.024724 $ 0.024724 $ 0.024724 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010891 $ 0.00010891 $ 0.00010891 Lær mer om Pepe the King Prawn (PRAWN) pris

Pepe the King Prawn (PRAWN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe the King Prawn (PRAWN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRAWN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRAWN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRAWNs tokenomics, kan du utforske PRAWN tokenets livepris!

