Pepe the King Prawn (PRAWN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.024724$ 0.024724 $ 0.024724 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.22% Prisendring (1D) -3.33% Prisendring (7D) -12.65% Prisendring (7D) -12.65%

Pepe the King Prawn (PRAWN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PRAWN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRAWN er $ 0.024724, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRAWN endret seg med -1.22% i løpet av den siste timen, -3.33% over 24 timer og -12.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe the King Prawn (PRAWN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 117.54K$ 117.54K $ 117.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 117.54K$ 117.54K $ 117.54K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,968,655.96 999,968,655.96 999,968,655.96

Nåværende markedsverdi på Pepe the King Prawn er $ 117.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRAWN er 999.97M, med en total tilgang på 999968655.96. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 117.54K.