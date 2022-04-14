Pepe SKULL (SKULL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe SKULL (SKULL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe SKULL (SKULL) Informasjon This is a simple meme coin that pays homage to Matt Furie. We are all Pepe in various forms; this one happens to be ours. Offisiell nettside: https://pepeskullcoin.com/ Kjøp SKULL nå!

Pepe SKULL (SKULL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe SKULL (SKULL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.77K $ 33.77K $ 33.77K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.77K $ 33.77K $ 33.77K All-time high: $ 0.00303939 $ 0.00303939 $ 0.00303939 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pepe SKULL (SKULL) pris

Pepe SKULL (SKULL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe SKULL (SKULL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKULL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKULL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKULLs tokenomics, kan du utforske SKULL tokenets livepris!

SKULL prisforutsigelse Vil du vite hvor SKULL kan være på vei? Vår SKULL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKULL tokenets prisforutsigelse nå!

