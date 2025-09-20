Pepe SKULL (SKULL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00303939$ 0.00303939 $ 0.00303939 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.42% Prisendring (1D) -4.66% Prisendring (7D) +1.64% Prisendring (7D) +1.64%

Pepe SKULL (SKULL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SKULL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKULL er $ 0.00303939, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKULL endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -4.66% over 24 timer og +1.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe SKULL (SKULL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.46K$ 33.46K $ 33.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.46K$ 33.46K $ 33.46K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,968,621.0 999,968,621.0 999,968,621.0

Nåværende markedsverdi på Pepe SKULL er $ 33.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKULL er 999.97M, med en total tilgang på 999968621.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.46K.