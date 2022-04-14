Pepe On Fire (PFIRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe On Fire (PFIRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe On Fire (PFIRE) Informasjon Meme token with a small tax. 3% of the tax is burned and the other 2% is used for Marketing and development Offisiell nettside: https://pepeonfire.xyz Kjøp PFIRE nå!

Pepe On Fire (PFIRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe On Fire (PFIRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 147.79K $ 147.79K $ 147.79K Total forsyning: $ 7.40T $ 7.40T $ 7.40T Sirkulerende forsyning: $ 7.40T $ 7.40T $ 7.40T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 147.79K $ 147.79K $ 147.79K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pepe On Fire (PFIRE) pris

Pepe On Fire (PFIRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe On Fire (PFIRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PFIRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PFIRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PFIREs tokenomics, kan du utforske PFIRE tokenets livepris!

PFIRE prisforutsigelse Vil du vite hvor PFIRE kan være på vei? Vår PFIRE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PFIRE tokenets prisforutsigelse nå!

