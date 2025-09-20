Pepe On Fire (PFIRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.34% Prisendring (1D) -5.41% Prisendring (7D) -5.77%

Pepe On Fire (PFIRE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PFIRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PFIRE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PFIRE endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -5.41% over 24 timer og -5.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe On Fire (PFIRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 155.04K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 155.04K Opplagsforsyning 7.40T Total forsyning 7,398,470,584,374.0

Nåværende markedsverdi på Pepe On Fire er $ 155.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PFIRE er 7.40T, med en total tilgang på 7398470584374.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 155.04K.