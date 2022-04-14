Pepe on Doge (PODGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe on Doge (PODGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe on Doge (PODGE) Informasjon PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment. Offisiell nettside: https://pepeondoge.com

Pepe on Doge (PODGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe on Doge (PODGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 227.44K Total forsyning: $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 227.44K All-time high: $ 0.00261721 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022744

Pepe on Doge (PODGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe on Doge (PODGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PODGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PODGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PODGEs tokenomics, kan du utforske PODGE tokenets livepris!

