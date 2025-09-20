Pepe on Doge (PODGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00261721$ 0.00261721 $ 0.00261721 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.34% Prisendring (7D) -1.31% Prisendring (7D) -1.31%

Pepe on Doge (PODGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PODGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PODGE er $ 0.00261721, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PODGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.34% over 24 timer og -1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe on Doge (PODGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 227.89K$ 227.89K $ 227.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 227.89K$ 227.89K $ 227.89K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,981,075.36 999,981,075.36 999,981,075.36

Nåværende markedsverdi på Pepe on Doge er $ 227.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PODGE er 999.98M, med en total tilgang på 999981075.36. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 227.89K.