Pepe KRC20 ($PEPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe KRC20 ($PEPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe KRC20 ($PEPE) Informasjon Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​. Offisiell nettside: https://www.pepekrc20.com Kjøp $PEPE nå!

Pepe KRC20 ($PEPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe KRC20 ($PEPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Total forsyning: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Sirkulerende forsyning: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pepe KRC20 ($PEPE) pris

Pepe KRC20 ($PEPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe KRC20 ($PEPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $PEPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $PEPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $PEPEs tokenomics, kan du utforske $PEPE tokenets livepris!

$PEPE prisforutsigelse Vil du vite hvor $PEPE kan være på vei? Vår $PEPE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $PEPE tokenets prisforutsigelse nå!

