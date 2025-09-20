Dagens Pepe KRC20 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $PEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $PEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pepe KRC20 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $PEPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $PEPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $PEPE

$PEPE Prisinformasjon

$PEPE Offisiell nettside

$PEPE tokenomics

$PEPE Prisprognose

Pepe KRC20 Pris ($PEPE)

1 $PEPE til USD livepris:

Pepe KRC20 ($PEPE) Live prisdiagram
Pepe KRC20 ($PEPE) Prisinformasjon (USD)

Pepe KRC20 ($PEPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $PEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PEPE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PEPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene.

Pepe KRC20 ($PEPE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Pepe KRC20 er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PEPE er 28.70B, med en total tilgang på 28700000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.29M.

Pepe KRC20 ($PEPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pepe KRC20 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pepe KRC20 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pepe KRC20 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pepe KRC20 til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+1.32%
60 dager$ 0+150.03%
90 dager$ 0--

Hva er Pepe KRC20 ($PEPE)

Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Pepe KRC20 ($PEPE) Ressurs

Offisiell nettside

Pepe KRC20 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pepe KRC20 ($PEPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pepe KRC20 ($PEPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pepe KRC20.

Sjekk Pepe KRC20prisprognosen nå!

$PEPE til lokale valutaer

Pepe KRC20 ($PEPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pepe KRC20 ($PEPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $PEPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pepe KRC20 ($PEPE)

Hvor mye er Pepe KRC20 ($PEPE) verdt i dag?
Live $PEPE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $PEPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $PEPE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pepe KRC20?
Markedsverdien for $PEPE er $ 1.29M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $PEPE?
Den sirkulerende forsyningen av $PEPE er 28.70B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$PEPE ?
$PEPE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $PEPE?
$PEPE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $PEPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $PEPE er -- USD.
Vil $PEPE gå høyere i år?
$PEPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $PEPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Pepe KRC20 ($PEPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.