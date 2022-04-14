Pepe Clanker (PEPEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe Clanker (PEPEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe Clanker (PEPEC) Informasjon Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. Offisiell nettside: https://pepeclankerbase.com Kjøp PEPEC nå!

Pepe Clanker (PEPEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe Clanker (PEPEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.74K $ 101.74K $ 101.74K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 101.74K $ 101.74K $ 101.74K All-time high: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 All-Time Low: $ 0.091327 $ 0.091327 $ 0.091327 Nåværende pris: $ 0.101736 $ 0.101736 $ 0.101736 Lær mer om Pepe Clanker (PEPEC) pris

Pepe Clanker (PEPEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe Clanker (PEPEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPECs tokenomics, kan du utforske PEPEC tokenets livepris!

PEPEC prisforutsigelse Vil du vite hvor PEPEC kan være på vei? Vår PEPEC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEPEC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!