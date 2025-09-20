Pepe Clanker (PEPEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.118071 24 timer lav $ 0.125362 24 timer høy All Time High $ 4.51 Laveste pris $ 0.091327 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -2.06% Prisendring (7D) -14.71%

Pepe Clanker (PEPEC) sanntidsprisen er $0.122458. I løpet av de siste 24 timene har PEPEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.118071 og et toppnivå på $ 0.125362, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPEC er $ 4.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.091327.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPEC endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.06% over 24 timer og -14.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe Clanker (PEPEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 122.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 122.47K Opplagsforsyning 1.00M Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pepe Clanker er $ 122.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPEC er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.47K.