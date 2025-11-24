Hva er 1IQ

People with 1 IQ (1IQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i People with 1 IQ (1IQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

People with 1 IQ (1IQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for People with 1 IQ (1IQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.47K $ 21.47K $ 21.47K Total forsyning: $ 99,999.40T $ 99,999.40T $ 99,999.40T Sirkulerende forsyning: $ 99,999.40T $ 99,999.40T $ 99,999.40T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.47K $ 21.47K $ 21.47K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om People with 1 IQ (1IQ) pris Kjøp 1IQ nå!

People with 1 IQ (1IQ) Informasjon Offisiell nettside: https://www.with1iq.xyz/

People with 1 IQ (1IQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak People with 1 IQ (1IQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet 1IQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange 1IQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår 1IQs tokenomics, kan du utforske 1IQ tokenets livepris!

1IQ prisforutsigelse Vil du vite hvor 1IQ kan være på vei? Vår 1IQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se 1IQ tokenets prisforutsigelse nå!

