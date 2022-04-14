Penumbra (UM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Penumbra (UM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Penumbra (UM) Informasjon Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions. Offisiell nettside: https://penumbra.zone Kjøp UM nå!

Penumbra (UM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Penumbra (UM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 368.63K $ 368.63K $ 368.63K Total forsyning: $ 100.03M $ 100.03M $ 100.03M Sirkulerende forsyning: $ 36.03M $ 36.03M $ 36.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M All-time high: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 All-Time Low: $ 0.00716111 $ 0.00716111 $ 0.00716111 Nåværende pris: $ 0.01023125 $ 0.01023125 $ 0.01023125 Lær mer om Penumbra (UM) pris

Penumbra (UM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Penumbra (UM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UMs tokenomics, kan du utforske UM tokenets livepris!

UM prisforutsigelse Vil du vite hvor UM kan være på vei? Vår UM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!