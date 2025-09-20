Penumbra (UM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 2.7 Laveste pris $ 0.00716111 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -26.48%

Penumbra (UM) sanntidsprisen er $0.00807497. I løpet av de siste 24 timene har UM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UM er $ 2.7, mens den rekordlave prisen er $ 0.00716111.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -26.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Penumbra (UM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 290.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 807.74K Opplagsforsyning 36.03M Total forsyning 100,030,127.164983

Nåværende markedsverdi på Penumbra er $ 290.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UM er 36.03M, med en total tilgang på 100030127.164983. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 807.74K.