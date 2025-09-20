Dagens Penumbra livepris er 0.00807497 USD. Spor prisoppdateringer for UM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Penumbra livepris er 0.00807497 USD. Spor prisoppdateringer for UM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00807497
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Penumbra (UM) Live prisdiagram
Penumbra (UM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

$ 0.00716111
$ 0.00716111$ 0.00716111

--

--

-26.48%

-26.48%

Penumbra (UM) sanntidsprisen er $0.00807497. I løpet av de siste 24 timene har UM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UM er $ 2.7, mens den rekordlave prisen er $ 0.00716111.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -26.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Penumbra (UM) Markedsinformasjon

$ 290.94K
$ 290.94K$ 290.94K

--
----

$ 807.74K
$ 807.74K$ 807.74K

36.03M
36.03M 36.03M

100,030,127.164983
100,030,127.164983 100,030,127.164983

Nåværende markedsverdi på Penumbra er $ 290.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UM er 36.03M, med en total tilgang på 100030127.164983. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 807.74K.

Penumbra (UM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Penumbra til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Penumbra til USD ble $ -0.0064263122.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Penumbra til USD ble $ -0.0068923462.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Penumbra til USD ble $ -0.30949793628158025.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0064263122-79.58%
60 dager$ -0.0068923462-85.35%
90 dager$ -0.30949793628158025-97.45%

Hva er Penumbra (UM)

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Penumbra (UM) Ressurs

Offisiell nettside

Penumbra Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Penumbra (UM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Penumbra (UM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Penumbra.

Sjekk Penumbraprisprognosen nå!

UM til lokale valutaer

Penumbra (UM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Penumbra (UM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Penumbra (UM)

Hvor mye er Penumbra (UM) verdt i dag?
Live UM prisen i USD er 0.00807497 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UM til USD er $ 0.00807497. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Penumbra?
Markedsverdien for UM er $ 290.94K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UM?
Den sirkulerende forsyningen av UM er 36.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUM ?
UM oppnådde en ATH-pris på 2.7 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UM?
UM så en ATL-pris på 0.00716111 USD.
Hva er handelsvolumet til UM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UM er -- USD.
Vil UM gå høyere i år?
UM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.