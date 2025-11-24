Pentagon Pizza Watch pris i dag

Sanntids Pentagon Pizza Watch (PPW) pris i dag er $ 0.00039678, med en 0.59% endring de siste 24 timene. Nåværende PPW til USD konverteringssats er $ 0.00039678 per PPW.

Pentagon Pizza Watch rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 398,190, med en sirkulerende forsyning på 999.99M PPW. I løpet av de siste 24 timene PPW har den blitt handlet mellom $ 0.00039314(laveste) og $ 0.00043878 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00229383, mens tidenes laveste notering var $ 0.00028446.

Kortsiktig har PPW beveget seg -0.92% i løpet av den siste timen og -23.26% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pentagon Pizza Watch (PPW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 398.19K$ 398.19K $ 398.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 398.19K$ 398.19K $ 398.19K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,985,183.6799645 999,985,183.6799645 999,985,183.6799645

Nåværende markedsverdi på Pentagon Pizza Watch er $ 398.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PPW er 999.99M, med en total tilgang på 999985183.6799645. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 398.19K.