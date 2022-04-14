Pentagon Chain (PC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pentagon Chain (PC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pentagon Chain (PC) Informasjon Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies. Offisiell nettside: https://pentagon.games/

Pentagon Chain (PC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pentagon Chain (PC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 199.77K $ 199.77K $ 199.77K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M All-time high: $ 21.3 $ 21.3 $ 21.3 All-Time Low: $ 11.68 $ 11.68 $ 11.68 Nåværende pris: $ 20.37 $ 20.37 $ 20.37 Lær mer om Pentagon Chain (PC) pris

Pentagon Chain (PC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pentagon Chain (PC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

PC prisforutsigelse Vil du vite hvor PC kan være på vei? Vår PC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

