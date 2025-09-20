Pentagon Chain (PC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 20.23 24 timer lav $ 20.39 24 timer høy All Time High $ 21.3 Laveste pris $ 11.68 Prisendring (1H) +0.37% Prisendring (1D) +0.52% Prisendring (7D) -0.77%

Pentagon Chain (PC) sanntidsprisen er $20.34. I løpet av de siste 24 timene har PC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 20.23 og et toppnivå på $ 20.39, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PC er $ 21.3, mens den rekordlave prisen er $ 11.68.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PC endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og -0.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pentagon Chain (PC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.24M$ 20.24M $ 20.24M Opplagsforsyning 199.77K 199.77K 199.77K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pentagon Chain er $ 4.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PC er 199.77K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.24M.