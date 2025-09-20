pennystocks (PENNYSTOCK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.79% Prisendring (7D) -17.48% Prisendring (7D) -17.48%

pennystocks (PENNYSTOCK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PENNYSTOCK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PENNYSTOCK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PENNYSTOCK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og -17.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

pennystocks (PENNYSTOCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K Opplagsforsyning 999.33M 999.33M 999.33M Total forsyning 999,327,590.924939 999,327,590.924939 999,327,590.924939

Nåværende markedsverdi på pennystocks er $ 8.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PENNYSTOCK er 999.33M, med en total tilgang på 999327590.924939. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.02K.