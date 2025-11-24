penny stock pris i dag

Sanntids penny stock (PENNYSTOCK) pris i dag er $ 0.00000747, med en 5.37% endring de siste 24 timene. Nåværende PENNYSTOCK til USD konverteringssats er $ 0.00000747 per PENNYSTOCK.

penny stock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,460.95, med en sirkulerende forsyning på 997.94M PENNYSTOCK. I løpet av de siste 24 timene PENNYSTOCK har den blitt handlet mellom $ 0.00000708(laveste) og $ 0.00001026 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00017022, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000699.

Kortsiktig har PENNYSTOCK beveget seg -0.66% i løpet av den siste timen og -3.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

penny stock (PENNYSTOCK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Opplagsforsyning 997.94M 997.94M 997.94M Total forsyning 997,941,603.808692 997,941,603.808692 997,941,603.808692

Nåværende markedsverdi på penny stock er $ 7.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PENNYSTOCK er 997.94M, med en total tilgang på 997941603.808692. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.46K.