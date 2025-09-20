PengyOS (POS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00551419$ 0.00551419 $ 0.00551419 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.64% Prisendring (1D) -1.15% Prisendring (7D) -2.94% Prisendring (7D) -2.94%

PengyOS (POS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POS er $ 0.00551419, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POS endret seg med +0.64% i løpet av den siste timen, -1.15% over 24 timer og -2.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PengyOS (POS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.41K$ 31.41K $ 31.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.41K$ 31.41K $ 31.41K Opplagsforsyning 998.57M 998.57M 998.57M Total forsyning 998,566,904.313823 998,566,904.313823 998,566,904.313823

Nåværende markedsverdi på PengyOS er $ 31.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POS er 998.57M, med en total tilgang på 998566904.313823. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.41K.