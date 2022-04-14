Pengycoin (PENGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pengycoin (PENGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pengycoin (PENGY) Informasjon Pengycoin is a meme community on Solana, and our website represents the culture we take great pride in—it simulates an operating system. Initially, our founder, an amateur developer, built the website with the help of ChatGPT and open-source projects from GitHub, aiming to satirize meme coins that have no real utility. The project was fair-launched on Pump.fun 2024. This is a purely community-driven project. When our founder started it, he only had $65 left in his pocket, far from enough to normally launch a meme coin. That’s when he found Pump.fun and fair-launched the project without any team members. He never expected so many people to resonate with the project and its story. As more community volunteers joined, the project stood out and gradually grew into what we see today. Now, Pengycoin has evolved into a diverse meme community. Whether you're new to crypto, a seasoned trader and investor, or a gaming addict, we aim to be your all-in-one hub for a smooth and enjoyable experience. In PengyOS, users can access various dApps, fun apps, browse crypto news, check out memes, play games, and even listen to our rap album. It’s also available on Apple Music, Spotify, and YouTube Music. We also created a decentralized chat service called PengyChat and developed a mobile app for Solana Mobile’s SAGA and Seeker phones. Recently, our new product PengyAI has also been integrated into PengyOS and has received strong support and retweet from Solana Mobile! This project is full of narrative and challenges, but thanks to the growing support of community volunteers, Pengycoin has reached new heights. The journey continues, just like our song - Road to Billions. Offisiell nettside: https://pengycoin.com/ Kjøp PENGY nå!

Pengycoin (PENGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pengycoin (PENGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.75K Total forsyning: $ 988.93M Sirkulerende forsyning: $ 988.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.75K All-time high: $ 0.00168135 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Pengycoin (PENGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pengycoin (PENGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PENGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PENGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PENGYs tokenomics, kan du utforske PENGY tokenets livepris!

