Pengycoin (PENGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000548 $ 0.0000548 $ 0.0000548 24 timer lav $ 0.00005699 $ 0.00005699 $ 0.00005699 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000548$ 0.0000548 $ 0.0000548 24 timer høy $ 0.00005699$ 0.00005699 $ 0.00005699 All Time High $ 0.00168135$ 0.00168135 $ 0.00168135 Laveste pris $ 0.0000327$ 0.0000327 $ 0.0000327 Prisendring (1H) -0.44% Prisendring (1D) -2.40% Prisendring (7D) -15.32% Prisendring (7D) -15.32%

Pengycoin (PENGY) sanntidsprisen er $0.00005514. I løpet av de siste 24 timene har PENGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000548 og et toppnivå på $ 0.00005699, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PENGY er $ 0.00168135, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000327.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PENGY endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -2.40% over 24 timer og -15.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pengycoin (PENGY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.53K$ 54.53K $ 54.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.53K$ 54.53K $ 54.53K Opplagsforsyning 988.93M 988.93M 988.93M Total forsyning 988,925,956.005962 988,925,956.005962 988,925,956.005962

Nåværende markedsverdi på Pengycoin er $ 54.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PENGY er 988.93M, med en total tilgang på 988925956.005962. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.53K.