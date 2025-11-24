Penguru pris i dag

Sanntids Penguru (PENGURU) pris i dag er $ 0.00001724, med en 2.17% endring de siste 24 timene. Nåværende PENGURU til USD konverteringssats er $ 0.00001724 per PENGURU.

Penguru rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,661.94, med en sirkulerende forsyning på 850.58M PENGURU. I løpet av de siste 24 timene PENGURU har den blitt handlet mellom $ 0.00001678(laveste) og $ 0.00001754 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00078496, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001641.

Kortsiktig har PENGURU beveget seg -0.30% i løpet av den siste timen og -13.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Penguru (PENGURU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.66K$ 14.66K $ 14.66K Opplagsforsyning 850.58M 850.58M 850.58M Total forsyning 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Nåværende markedsverdi på Penguru er $ 14.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PENGURU er 850.58M, med en total tilgang på 850576444.953077. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.66K.