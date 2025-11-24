Hva er WIFBAG

penguin wif backpack (WIFBAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i penguin wif backpack (WIFBAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

penguin wif backpack (WIFBAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for penguin wif backpack (WIFBAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.62K $ 5.62K $ 5.62K Total forsyning: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Sirkulerende forsyning: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.62K $ 5.62K $ 5.62K All-time high: $ 0.00079334 $ 0.00079334 $ 0.00079334 All-Time Low: $ 0.00000551 $ 0.00000551 $ 0.00000551 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

penguin wif backpack (WIFBAG) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1974412555377397916

penguin wif backpack (WIFBAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak penguin wif backpack (WIFBAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WIFBAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WIFBAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

WIFBAG prisforutsigelse Vil du vite hvor WIFBAG kan være på vei? Vår WIFBAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

