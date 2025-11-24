penguin wif backpack pris i dag

Sanntids penguin wif backpack (WIFBAG) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WIFBAG til USD konverteringssats er -- per WIFBAG.

penguin wif backpack rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,537.63, med en sirkulerende forsyning på 999.63M WIFBAG. I løpet av de siste 24 timene WIFBAG har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WIFBAG beveget seg -- i løpet av den siste timen og -4.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

penguin wif backpack (WIFBAG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Opplagsforsyning 999.63M 999.63M 999.63M Total forsyning 999,625,639.406183 999,625,639.406183 999,625,639.406183

