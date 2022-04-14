Penguin Finance (PEFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Penguin Finance (PEFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Penguin Finance (PEFI) Informasjon Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena. Offisiell nettside: https://penguinfinance.org/ Kjøp PEFI nå!

Penguin Finance (PEFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Penguin Finance (PEFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 137.03K $ 137.03K $ 137.03K Total forsyning: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M Sirkulerende forsyning: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 137.03K $ 137.03K $ 137.03K All-time high: $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00715263 $ 0.00715263 $ 0.00715263 Lær mer om Penguin Finance (PEFI) pris

Penguin Finance (PEFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Penguin Finance (PEFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEFIs tokenomics, kan du utforske PEFI tokenets livepris!

