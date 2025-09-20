Penguin Finance (PEFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0076632 24 timer høy $ 0.00786335 All Time High $ 6.89 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) -1.66% Prisendring (7D) +7.20%

Penguin Finance (PEFI) sanntidsprisen er $0.00770866. I løpet av de siste 24 timene har PEFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0076632 og et toppnivå på $ 0.00786335, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEFI er $ 6.89, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEFI endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -1.66% over 24 timer og +7.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Penguin Finance (PEFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 147.68K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 147.68K Opplagsforsyning 19.16M Total forsyning 19,158,097.7474686

Nåværende markedsverdi på Penguin Finance er $ 147.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEFI er 19.16M, med en total tilgang på 19158097.7474686. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.68K.