Pencils Protocol (DAPP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pencils Protocol (DAPP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pencils Protocol (DAPP) Informasjon Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Offisiell nettside: https://pencilsprotocol.io/ Teknisk dokument: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Kjøp DAPP nå!

Pencils Protocol (DAPP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pencils Protocol (DAPP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 181.05K $ 181.05K $ 181.05K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 57.07M $ 57.07M $ 57.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 317.26K $ 317.26K $ 317.26K All-time high: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 All-Time Low: $ 0.00262926 $ 0.00262926 $ 0.00262926 Nåværende pris: $ 0.00318616 $ 0.00318616 $ 0.00318616 Lær mer om Pencils Protocol (DAPP) pris

Pencils Protocol (DAPP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pencils Protocol (DAPP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAPP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAPP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAPPs tokenomics, kan du utforske DAPP tokenets livepris!

DAPP prisforutsigelse Vil du vite hvor DAPP kan være på vei? Vår DAPP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DAPP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!