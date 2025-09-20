Pencils Protocol (DAPP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00344359 24 timer høy $ 0.00544003 All Time High $ 1.058 Laveste pris $ 0.00262926 Prisendring (1H) -2.02% Prisendring (1D) +36.80% Prisendring (7D) +36.38%

Pencils Protocol (DAPP) sanntidsprisen er $0.00471072. I løpet av de siste 24 timene har DAPP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00344359 og et toppnivå på $ 0.00544003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAPP er $ 1.058, mens den rekordlave prisen er $ 0.00262926.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAPP endret seg med -2.02% i løpet av den siste timen, +36.80% over 24 timer og +36.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pencils Protocol (DAPP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 268.83K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 471.07K Opplagsforsyning 57.07M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pencils Protocol er $ 268.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAPP er 57.07M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 471.07K.