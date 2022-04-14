Pelican (PELICAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pelican (PELICAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pelican (PELICAN) Informasjon A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat. Offisiell nettside: https://www.eatenbypelican.com Teknisk dokument: https://www.eatenbypelican.com Kjøp PELICAN nå!

Pelican (PELICAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pelican (PELICAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.01K $ 8.01K $ 8.01K Total forsyning: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Sirkulerende forsyning: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.01K $ 8.01K $ 8.01K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pelican (PELICAN) pris

Pelican (PELICAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pelican (PELICAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PELICAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PELICAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PELICANs tokenomics, kan du utforske PELICAN tokenets livepris!

PELICAN prisforutsigelse Vil du vite hvor PELICAN kan være på vei? Vår PELICAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PELICAN tokenets prisforutsigelse nå!

