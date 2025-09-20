Pelican (PELICAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00057776 Laveste pris $ 0.00000527 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +12.34%

Pelican (PELICAN) sanntidsprisen er $0.00000802. I løpet av de siste 24 timene har PELICAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PELICAN er $ 0.00057776, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000527.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PELICAN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +12.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pelican (PELICAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.01K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.01K Opplagsforsyning 998.99M Total forsyning 998,986,351.584811

Nåværende markedsverdi på Pelican er $ 8.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PELICAN er 998.99M, med en total tilgang på 998986351.584811. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.01K.