PEEKING DUCK (QWACK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00241506$ 0.00241506 $ 0.00241506 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) -0.02% Prisendring (7D) +6.58% Prisendring (7D) +6.58%

PEEKING DUCK (QWACK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har QWACK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QWACK er $ 0.00241506, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QWACK endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +6.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PEEKING DUCK (QWACK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,986,277.279433 999,986,277.279433 999,986,277.279433

Nåværende markedsverdi på PEEKING DUCK er $ 10.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QWACK er 999.99M, med en total tilgang på 999986277.279433. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.91K.