pee pee poo poo (PPPP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i pee pee poo poo (PPPP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

pee pee poo poo (PPPP) Informasjon Pee pee poo poo coin on Solana. Offisiell nettside: https://peepeepoopoo.fun/ Kjøp PPPP nå!

pee pee poo poo (PPPP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for pee pee poo poo (PPPP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 186.46K $ 186.46K $ 186.46K Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 186.46K $ 186.46K $ 186.46K All-time high: $ 0.00305323 $ 0.00305323 $ 0.00305323 All-Time Low: $ 0.00010863 $ 0.00010863 $ 0.00010863 Nåværende pris: $ 0.00018677 $ 0.00018677 $ 0.00018677 Lær mer om pee pee poo poo (PPPP) pris

pee pee poo poo (PPPP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak pee pee poo poo (PPPP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PPPP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PPPP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PPPPs tokenomics, kan du utforske PPPP tokenets livepris!

PPPP prisforutsigelse Vil du vite hvor PPPP kan være på vei? Vår PPPP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PPPP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!