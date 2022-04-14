Pedro Raccoon (GINGER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pedro Raccoon (GINGER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pedro Raccoon (GINGER) Informasjon Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER. Offisiell nettside: https://gingerraccoon.vip Kjøp GINGER nå!

Pedro Raccoon (GINGER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pedro Raccoon (GINGER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.43K $ 25.43K $ 25.43K Total forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Sirkulerende forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.43K $ 25.43K $ 25.43K All-time high: $ 0.00195145 $ 0.00195145 $ 0.00195145 All-Time Low: $ 0.00001957 $ 0.00001957 $ 0.00001957 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pedro Raccoon (GINGER) pris

Pedro Raccoon (GINGER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pedro Raccoon (GINGER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GINGER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GINGER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GINGERs tokenomics, kan du utforske GINGER tokenets livepris!

GINGER prisforutsigelse Vil du vite hvor GINGER kan være på vei? Vår GINGER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GINGER tokenets prisforutsigelse nå!

