Pedro Raccoon (GINGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00195145$ 0.00195145 $ 0.00195145 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -2.89% Prisendring (7D) +4.54% Prisendring (7D) +4.54%

Pedro Raccoon (GINGER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GINGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GINGER er $ 0.00195145, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GINGER endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og +4.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pedro Raccoon (GINGER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,659,155.828461 999,659,155.828461 999,659,155.828461

Nåværende markedsverdi på Pedro Raccoon er $ 26.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GINGER er 999.66M, med en total tilgang på 999659155.828461. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.11K.