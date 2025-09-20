Pedro (PEDRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.715494 24 timer lav $ 0.722534 24 timer høy All Time High $ 2.38 Laveste pris $ 0.481774 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.96% Prisendring (7D) -7.05%

Pedro (PEDRO) sanntidsprisen er $0.715568. I løpet av de siste 24 timene har PEDRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.715494 og et toppnivå på $ 0.722534, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEDRO er $ 2.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.481774.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEDRO endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.96% over 24 timer og -7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pedro (PEDRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.27K Opplagsforsyning 99.59K Total forsyning 99,593.398192

Nåværende markedsverdi på Pedro er $ 71.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEDRO er 99.59K, med en total tilgang på 99593.398192. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.27K.