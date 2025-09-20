Dagens Pedro livepris er 0.715568 USD. Spor prisoppdateringer for PEDRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEDRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pedro livepris er 0.715568 USD. Spor prisoppdateringer for PEDRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEDRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.715568
-0.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Pedro (PEDRO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:44:55 (UTC+8)

Pedro (PEDRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.715494
24 timer lav
$ 0.722534
24 timer høy

$ 0.715494
$ 0.722534
$ 2.38
$ 0.481774
+0.01%

-0.96%

-7.05%

-7.05%

Pedro (PEDRO) sanntidsprisen er $0.715568. I løpet av de siste 24 timene har PEDRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.715494 og et toppnivå på $ 0.722534, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEDRO er $ 2.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.481774.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEDRO endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.96% over 24 timer og -7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pedro (PEDRO) Markedsinformasjon

$ 71.27K
--
$ 71.27K
99.59K
99,593.398192
99,593.398192 99,593.398192

Nåværende markedsverdi på Pedro er $ 71.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEDRO er 99.59K, med en total tilgang på 99593.398192. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.27K.

Pedro (PEDRO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pedro til USD ble $ -0.006958273705771.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pedro til USD ble $ +0.1216530716.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pedro til USD ble $ +0.0172333103.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pedro til USD ble $ -0.5618381694976693.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.006958273705771-0.96%
30 dager$ +0.1216530716+17.00%
60 dager$ +0.0172333103+2.41%
90 dager$ -0.5618381694976693-43.98%

Hva er Pedro (PEDRO)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun.

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun.

Pedro (PEDRO) Ressurs

Pedro Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pedro (PEDRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pedro (PEDRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pedro.

Sjekk Pedroprisprognosen nå!

PEDRO til lokale valutaer

Pedro (PEDRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pedro (PEDRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEDRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pedro (PEDRO)

Hvor mye er Pedro (PEDRO) verdt i dag?
Live PEDRO prisen i USD er 0.715568 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PEDRO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PEDRO til USD er $ 0.715568. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pedro?
Markedsverdien for PEDRO er $ 71.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PEDRO?
Den sirkulerende forsyningen av PEDRO er 99.59K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEDRO ?
PEDRO oppnådde en ATH-pris på 2.38 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PEDRO?
PEDRO så en ATL-pris på 0.481774 USD.
Hva er handelsvolumet til PEDRO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEDRO er -- USD.
Vil PEDRO gå høyere i år?
PEDRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEDRO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Pedro (PEDRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.