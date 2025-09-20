Peapods Finance (PEAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 5.23 24 timer høy $ 5.63 All Time High $ 11.74 Laveste pris $ 0.182074 Prisendring (1H) -1.20% Prisendring (1D) -6.22% Prisendring (7D) -11.19%

Peapods Finance (PEAS) sanntidsprisen er $5.27. I løpet av de siste 24 timene har PEAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.23 og et toppnivå på $ 5.63, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEAS er $ 11.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.182074.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEAS endret seg med -1.20% i løpet av den siste timen, -6.22% over 24 timer og -11.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peapods Finance (PEAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.36M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.36M Opplagsforsyning 9.94M Total forsyning 9,938,000.878764119

Nåværende markedsverdi på Peapods Finance er $ 52.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEAS er 9.94M, med en total tilgang på 9938000.878764119. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.36M.