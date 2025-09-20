Peapods Finance Pris (PEAS)
-1.20%
-6.22%
-11.19%
-11.19%
Peapods Finance (PEAS) sanntidsprisen er $5.27. I løpet av de siste 24 timene har PEAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.23 og et toppnivå på $ 5.63, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEAS er $ 11.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.182074.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEAS endret seg med -1.20% i løpet av den siste timen, -6.22% over 24 timer og -11.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Peapods Finance er $ 52.36M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEAS er 9.94M, med en total tilgang på 9938000.878764119. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.36M.
I løpet av i dag er prisendringen på Peapods Finance til USD ble $ -0.349681088569364.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Peapods Finance til USD ble $ +0.3357801580.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Peapods Finance til USD ble $ +0.0164850870.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Peapods Finance til USD ble $ +2.096288356687348.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.349681088569364
|-6.22%
|30 dager
|$ +0.3357801580
|+6.37%
|60 dager
|$ +0.0164850870
|+0.31%
|90 dager
|$ +2.096288356687348
|+66.05%
Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed ‘Volatility Farming’. The protocol enables the creation of vaults, referred to as ‘Pods’, which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system. The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed. Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.