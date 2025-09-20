Peanut the Doge (PDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00191019$ 0.00191019 $ 0.00191019 Laveste pris $ 0.00000891$ 0.00000891 $ 0.00000891 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Peanut the Doge (PDOGE) sanntidsprisen er $0.00001041. I løpet av de siste 24 timene har PDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PDOGE er $ 0.00191019, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000891.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PDOGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peanut the Doge (PDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,928,142.262401 999,928,142.262401 999,928,142.262401

Nåværende markedsverdi på Peanut the Doge er $ 10.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PDOGE er 999.93M, med en total tilgang på 999928142.262401. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.41K.