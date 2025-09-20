peanie (PEANIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02478969$ 0.02478969 $ 0.02478969 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -3.88% Prisendring (7D) -20.59% Prisendring (7D) -20.59%

peanie (PEANIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEANIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEANIE er $ 0.02478969, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEANIE endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -3.88% over 24 timer og -20.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

peanie (PEANIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 375.00K$ 375.00K $ 375.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 375.00K$ 375.00K $ 375.00K Opplagsforsyning 992.08M 992.08M 992.08M Total forsyning 992,082,121.226389 992,082,121.226389 992,082,121.226389

Nåværende markedsverdi på peanie er $ 375.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEANIE er 992.08M, med en total tilgang på 992082121.226389. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 375.00K.