Peachfolio (PCHF) Informasjon
peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades.
You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin.
You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!
Peachfolio (PCHF) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Peachfolio (PCHF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Peachfolio (PCHF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Peachfolio (PCHF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PCHF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PCHF tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PCHFs tokenomics, kan du utforske PCHF tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.