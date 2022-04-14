Peachfolio (PCHF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Peachfolio (PCHF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Peachfolio (PCHF) Informasjon peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Offisiell nettside: https://peachfolio.app/ Kjøp PCHF nå!

Peachfolio (PCHF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Peachfolio (PCHF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.09K $ 41.09K $ 41.09K Total forsyning: $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M Sirkulerende forsyning: $ 184.04M $ 184.04M $ 184.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 212.12K $ 212.12K $ 212.12K All-time high: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022327 $ 0.00022327 $ 0.00022327 Lær mer om Peachfolio (PCHF) pris

Peachfolio (PCHF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Peachfolio (PCHF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PCHF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PCHF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PCHFs tokenomics, kan du utforske PCHF tokenets livepris!

PCHF prisforutsigelse Vil du vite hvor PCHF kan være på vei? Vår PCHF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PCHF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!