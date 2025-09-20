Peachfolio (PCHF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00744057$ 0.00744057 $ 0.00744057 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) +1.32% Prisendring (7D) +11.01% Prisendring (7D) +11.01%

Peachfolio (PCHF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PCHF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PCHF er $ 0.00744057, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PCHF endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +1.32% over 24 timer og +11.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peachfolio (PCHF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.11K$ 41.11K $ 41.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 212.24K$ 212.24K $ 212.24K Opplagsforsyning 184.04M 184.04M 184.04M Total forsyning 950,065,815.722 950,065,815.722 950,065,815.722

Nåværende markedsverdi på Peachfolio er $ 41.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PCHF er 184.04M, med en total tilgang på 950065815.722. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.24K.