Dagens Peachfolio livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PCHF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PCHF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PCHF

PCHF Prisinformasjon

PCHF Offisiell nettside

PCHF tokenomics

PCHF Prisprognose

Peachfolio Logo

Peachfolio Pris (PCHF)

Ikke oppført

1 PCHF til USD livepris:

$0.00022343
$0.00022343$0.00022343
+1.30%1D
mexc
USD
Peachfolio (PCHF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:26:23 (UTC+8)

Peachfolio (PCHF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00744057
$ 0.00744057$ 0.00744057

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+1.32%

+11.01%

+11.01%

Peachfolio (PCHF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PCHF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PCHF er $ 0.00744057, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PCHF endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +1.32% over 24 timer og +11.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peachfolio (PCHF) Markedsinformasjon

$ 41.11K
$ 41.11K$ 41.11K

--
----

$ 212.24K
$ 212.24K$ 212.24K

184.04M
184.04M 184.04M

950,065,815.722
950,065,815.722 950,065,815.722

Nåværende markedsverdi på Peachfolio er $ 41.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PCHF er 184.04M, med en total tilgang på 950065815.722. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.24K.

Peachfolio (PCHF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Peachfolio til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Peachfolio til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Peachfolio til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Peachfolio til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.32%
30 dager$ 0+15.60%
60 dager$ 0+44.04%
90 dager$ 0--

Hva er Peachfolio (PCHF)

peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Peachfolio (PCHF) Ressurs

Offisiell nettside

Peachfolio Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Peachfolio (PCHF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Peachfolio (PCHF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Peachfolio.

Sjekk Peachfolioprisprognosen nå!

PCHF til lokale valutaer

Peachfolio (PCHF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Peachfolio (PCHF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PCHF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Peachfolio (PCHF)

Hvor mye er Peachfolio (PCHF) verdt i dag?
Live PCHF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PCHF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PCHF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Peachfolio?
Markedsverdien for PCHF er $ 41.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PCHF?
Den sirkulerende forsyningen av PCHF er 184.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPCHF ?
PCHF oppnådde en ATH-pris på 0.00744057 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PCHF?
PCHF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PCHF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PCHF er -- USD.
Vil PCHF gå høyere i år?
PCHF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PCHF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.