pBTC35A (PBTC35A) tokenomics Oppdag viktig innsikt i pBTC35A (PBTC35A), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

pBTC35A (PBTC35A) Informasjon The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. Offisiell nettside: https://mars.poolin.fi/ Kjøp PBTC35A nå!

pBTC35A (PBTC35A) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for pBTC35A (PBTC35A), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 158.79K $ 158.79K $ 158.79K Total forsyning: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K Sirkulerende forsyning: $ 214.60K $ 214.60K $ 214.60K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 158.79K $ 158.79K $ 158.79K All-time high: $ 216.53 $ 216.53 $ 216.53 All-Time Low: $ 0.478614 $ 0.478614 $ 0.478614 Nåværende pris: $ 0.739943 $ 0.739943 $ 0.739943 Lær mer om pBTC35A (PBTC35A) pris

pBTC35A (PBTC35A) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak pBTC35A (PBTC35A) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PBTC35A tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PBTC35A tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PBTC35As tokenomics, kan du utforske PBTC35A tokenets livepris!

PBTC35A prisforutsigelse Vil du vite hvor PBTC35A kan være på vei? Vår PBTC35A prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PBTC35A tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!