pBTC35A (PBTC35A) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.741582 $ 0.741582 $ 0.741582 24 timer lav $ 0.761444 $ 0.761444 $ 0.761444 24 timer høy 24 timer lav $ 0.741582$ 0.741582 $ 0.741582 24 timer høy $ 0.761444$ 0.761444 $ 0.761444 All Time High $ 216.53$ 216.53 $ 216.53 Laveste pris $ 0.478614$ 0.478614 $ 0.478614 Prisendring (1H) -1.19% Prisendring (1D) +0.53% Prisendring (7D) +1.71% Prisendring (7D) +1.71%

pBTC35A (PBTC35A) sanntidsprisen er $0.747547. I løpet av de siste 24 timene har PBTC35A blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.741582 og et toppnivå på $ 0.761444, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PBTC35A er $ 216.53, mens den rekordlave prisen er $ 0.478614.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PBTC35A endret seg med -1.19% i løpet av den siste timen, +0.53% over 24 timer og +1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

pBTC35A (PBTC35A) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 160.64K$ 160.64K $ 160.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 160.64K$ 160.64K $ 160.64K Opplagsforsyning 214.60K 214.60K 214.60K Total forsyning 214,601.99998208 214,601.99998208 214,601.99998208

Nåværende markedsverdi på pBTC35A er $ 160.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PBTC35A er 214.60K, med en total tilgang på 214601.99998208. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.64K.